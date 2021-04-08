Фото https://thinktanks.by
Фото https://thinktanks.by

В списке крупнейших стран-должников России, Беларусь занимает 1-е место, в списке стран-должников Китая – 9-е.

В общей сложности этим двум странам Беларусь должна 13,1 млрд долларов. 8,1 млрд долларов Беларусь должна России и 5 млрд – Китаю. И это – по состоянию на 2019 год. С тех пор белорусские долги лишь росли.

Как свидетельствует инфографика, опубликованная т-г каналом «Инфографика и факты» на основании данных Всемирного банка, Китай — крупнейший кредитор развивающихся стран по общей сумме выданных займов – $149 млрд. Следом уже идут Япония ($107 млрд.), Германия ($28 млрд.) и Франция ($27 млрд.). Россия с выданными $22 млрд. находится на 5 месте этого рейтинга, что немногим больше суммы кредита, выданного Китаем одному только Пакистану.

Беларусь попала в Топ-10 должников и России, и Китая

Беларусь попала в Топ-10 должников и России, и Китая

Российские исследователи уже отмечали, что Беларусь, по абсолютному объему разного рода трансфертов из России, обгоняет любой из российских субъектов Российской Федерации.

Поделиться ссылкой:


Добавляйтесь!
Подписывайтесь на наш канал «Народная Воля» в Telegram!
Добавляйте издание «Народная Воля» в избранное на Яндекс-Новости!



АРТЫКУЛЫ ПА ТЭМЕБОЛЬШ АД АЎТАРА