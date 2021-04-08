Адвокату Дмитрию Лаевскому объявили выговор, сообщает телеграм-канал штаба Бабарико. Лаевский защищает интересы Виктора Бабарико и Максима Знака.

Такое решение приняла 8 апреля дисциплинарная комиссия Минской городской коллегии адвокатов, на которую ранее вызвали Лаевского.

— Мотивы этого решения мне неизвестны пока что. Возможно, я их узнаю из постановления, которое мне вручат на следующей неделе, — сказал адвокат.

Дмитрий Лаевский не согласен с таким решением и уверен: во всей деятельности он руководствуется законом.

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