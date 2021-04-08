Об этом Дмитрий Лаевский сообщил на своей странице в Facebook.

«Сегодня вечером я иду на заседание дисциплинарной комиссии коллегии, – сообщил Лаевский. – Не то чтобы обычное дело. Ведь ранее в отношении меня никогда дисциплинарных производств не возбуждали. Однако я убежден, что состава проступка нет, и коллеги смогут в этом разобраться. Ни одно мое высказывание не имело целью причинять обиду, не касалось оценки деятельности других адвокатов или их качеств, а рассуждал я сугубо о правовом регулировании адвокатуры, которое считаю ненадлежащим и сейчас, не говоря уже о том проекте закона, который может привести к лишению меня, как адвоката, бюро, права вести защиту клиентов по уголовным делам.

Хотя много людей интересуется, но проводить сейчас публичный анализ позиций сторон дисциплинарного производства я не буду, как не буду и описывать предшествующие этому производству обстоятельства, потому что исхожу из надежды на то, что мои аргументы имеют под собой основания, могут быть приняты коллегами, и все разрешится благополучно.

Хочу сказать огромнейшее спасибо тем коллегам – адвокатам из юрконсультаций и бюро, которые направили в Дисциплинарную комиссию Минской городской коллегии адвокатов свои письменные мнения о том, что в моих высказываниях не усматривают ничего порочного. Ваши письма – луч света и большая поддержка для меня!

Убежден, что каждый адвокат, независимо от специализации, организационной формы работы и любых других обстоятельств, может сделать много полезного для людей, своих клиентов, для народа и страны. Потому что мы продвигаем право, которое, как говорили древние, – искусство добра и справедливости.

Мир вашему дому!»

Кроме того, Дмитрий Лаевский свой текст дополнил пунктами, которые его побудили написать “определенные обстоятельства”.

«С июня 2020 по сей день вокруг меня происходило многое. Но я всегда исхожу из того, что надо сосредоточиться на работе. Поэтому особо на эту тему не высказывался, и, надеюсь, не придется.

От источников в сфере правоохранительных органов до меня периодически доходила разная информация. В последнее время – информация довольно необычная, в том числе о возможных провокациях в отношении меня. Я спокойно воспринимаю такую информацию, хотя и не очень комфортно ее узнавать. Скажу в связи с этим следующее:

Я осуществляю законную юридическую деятельность. Ничем иным не занимался, не занимаюсь и не планирую. Ну, может быть, иногда играю на гитаре, но это пока не запрещено. Никаких запрещенных видов деятельности не осуществляю и не планирую. Никаких запрещенных веществ (в том числе наркотических, ядовитых, взрывчатых и средств для их изготовления), также никаких запрещенных предметов ни при мне, ни в моей машине, ни в моем офисе, ни в моей квартире никогда не хранилось и не хранится, в мои намерения такое не входит».

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