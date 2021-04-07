Задержаны девушки в бело-красно-белой одежде
Задержаны девушки в бело-красно-белой одежде

Задержаны девушки, которые в бело-красно-белых одеждах прогуливались по проспекту Победителей, сообщила пресс-служба минской милиции.

«В сети Интернет появилась информация о флешмобе, организованном на проспекте Победителей, с использованием незарегистрированной символики, а также иной атрибутики. Сотрудниками милиции были установлены и задержаны активные участники так называемого женского марша.

Примечательно, что часть задержанных граждан являются членами многодетной семьи и проживают в построенном с помощью государственной поддержки частном доме в Минском районе. В ходе санкционированного осмотра указанного домовладения обнаружена атрибутика, ассоциирующаяся с протестной», — сказано в сообщении.

Проводится проверка, действиям задержанных дана правовая оценка. Сколько человек задержано, не уточняется.

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