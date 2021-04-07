Деревянное сооружение глубиной девять метров имеет оригинальную кладку и демонстрирует технологии древних мастеров.

На севере китайской провинции Шаньси обнаружили деревянный колодец, вырытый более двух тысяч лет назад. Об этом сообщил телеканал CGTN.

Анализ древесины показал, что колодец построили примерно в конце периода Сражающихся царств (475-221 гг. до н. э.). Его глубина составляет девять метров, а ширина – 4,5 метра.

Деревянная конструкция имеет девять стенок (в древнем Китае это число символизировало долговечность и светлое начало “янь”).

Отмечается, что технология деревянной кладки колодца “очень изысканна”, а его открытие имеет большое значение для исследования технологии строительства древних колодцев и ранних деревянных построек.

В период Сражающихся царств на территории Китая существовало несколько территориальных образований, у каждого из которых был свой правитель. Они соперничали и воевали друг с другом.

К 221 году правитель царства Цинь по имени Ин Чжэн, который вошел в историю как первый китайский император Цинь Шихуанди, подчинил и объединил соседние земли под своей властью.

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