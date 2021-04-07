На сайте Министерства антимонопольного регулирования и торговли РБ сообщается, что продавцам, производителям и поставщикам разрешили поднять цены на растительное масло. До 30 апреля 2021 года для покупателей подсолнечное масло может подорожать на 15 процентов. Ранее власти РБ сначала заморозили рост цен на некоторые социально значимые товары, включая и подсолнечное масло, а затем установили потолок по росту цен.

С 24 февраля 2021 года (и до конца месяца) на подсолнечное масло нельзя было повышать цены, а с 1 марта 2021 года — не больше чем на 0,2 процента в месяц. Превышать данный потолок можно только по решению Комиссии по вопросам госрегулирования ценообразования при Совмине.

Данная комиссия из-за повышения цен на этот продукт на мировом рынке разрешила выходить за коридор по росту цен на подсолнечное масло.

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