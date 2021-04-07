Следственный комитет расследует уголовное дело о незаконном обороте запрещенных веществ. По предварительным данным, стоимость изъятого превышает миллион долларов.

В феврале текущего года при проведении оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками милиции Минска задержаны два 17-летних студента, причастные к хранению запрещенных веществ.

В ходе личного обыска у молодых людей было изъято около 200 грамм марихуаны. При осмотре жилища одного из задержанных обнаружено и изъято еще более 300 г марихуаны, а также электронные весы, изолента и полимерные пакеты.

Правоохранителями установлено, что накануне задержания они уже успели разложить в городском парке более 50 закладок с марихуаной и мефедроном общим весом 400 г.

Согласно материалам уголовного дела, обвиняемые продавали запрещенные вещества через интернет. На протяжении как минимум четырех месяцев от неустановленных лиц они получали психотроп и наркотик, расфасовывали его на более мелкие дозы и делали закладки в тайники, расположенные на территории Минска. Все действия молодые люди осуществляли сообща.

В ходе допроса они пояснили, что предложение о заработке они получили в одном из мессенджеров и, желая заработать легким способом крупную сумму денег, согласились. Следует отметить, что «работодатель» пообещал им полную безопасность и избежание уголовной ответственности в случае задержания.

В настоящий момент несовершеннолетним предъявлено обвинение по ч. 3 ст. 328 (незаконный оборот психотропных веществ в крупном размере) Уголовного кодекса Республики Беларусь. К ним применена мера пресечения в виде заключения под стражу.

Также возле леса милиционеры смогли задержать еще одного сбытчика запрещенных веществ интернет-магазина. Им оказался 31-летний минчанин, в автомобиле которого, а также по месту его жительства и в сделанных им тайниках, обнаружены и изъяты особо опасные психотропные вещества.

На него также завели уголовное дело по ч. 3 ст. 328. Минчанин объяснил, что приехал к лесу, чтобы сделать закладку для дальнейшей продажи наркотиков. По предварительным данным, стоимость изъятого превышает миллион долларов.

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