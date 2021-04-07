Сегодня в Вильнюсе прошла встреча Светланы Тихановской и министра иностранных дел Испании Аранчи Гонсалес Лайи. Тихановская и Гонсалес Лайя уже встречались в конце прошлого года во время рабочего визита избранного лидера Беларуси в Испанию.

На встрече Светлана Тихановская:

– поблагодарила Испанию за поддержку и солидарность, принятие испанским парламентом резолюции по Беларуси, введение санкций против режима, работу по удержанию Беларуси в фокусе внимания ЕС;

– рассказала о текущей ситуации в Беларуси, продолжающихся репрессиях, в том числе – против верующих, а также о нечеловеческих условиях содержания задержанных и политзаключенных;

– призвала Испанию поддержать инициативу переговоров при международном посредничестве как мирное решение кризиса в Беларуси. На сегодня более 770 000 беларусов проголосовали за инклюзивный диалог;

– обратилась к министру с призывом поддержать четвертый пакет санкций против «кошельков» Лукашенко и представителей режима, участвовавших в фальсификации выборов и репрессиях против народа;

– призвала оказать помощь репрессированным беларусам, правозащитникам, независимым медиа, студентам и исследователям. В разговоре с министром шла речь о возможности отмены виз ЕС для беларусов;

– обсудила с Гонсалес Лайей организацию экспертной дискуссии на тему проведения переговоров в Королевском институте Элькано.

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