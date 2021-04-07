Весна является переходным периодом для организма, и поэтому язвенная болезнь может обостряться в этот период.

Об этом корреспонденту «Росбалта» сообщила врач-гастроэнтеролог Людмила Тетерина.

«Язвенная болезнь — хроническое заболевание, причина которого в нарушении равновесия между факторами защиты и агрессии. Активность желудочного сока начинает разрушать стенки желудка, и это происходит по нескольким причинам. Во-первых, весной наше питание меняется — в рационе мало фруктов и овощей, и может не хватать витаминов и элементов, необходимых для естественного обновления слизистой оболочки желудка. Некоторые люди начинают соблюдать строгие диеты, чтобы похудеть к лету, из-за чего еще больше снижается активность иммунной системы и возникает хронический стресс», — отмечает эксперт.

Все эти факторы, по ее словам, приводят к усилению выработки соляной кислоты в желудке, которая повреждает слизистую. Так начинается воспалительный процесс, который способствует легкому проникновению в желудок бактерии Helicobacter pylori.

«Больным с язвенной болезнью необходимо проводить профилактическое лечение — как в период сезонных обострений, так и в период индивидуального обострения. При обострении важно скорректировать режим и состав питания, вести правильный образ жизни. Следует отказаться от курения и употребления алкоголя, в некоторых случаях — от приема препаратов, обладающих ульцерогенным действием», — порекомендовала эксперт.

В период обострения не стоит работать в ночное время и ездить в командировки со сменой часового пояса. Питаться нужно небольшими порциями 5-6 раз в день в спокойной обстановке, не спеша и тщательно прожевывая пищу. Продукты лучше варить и запекать без специй, исключая очень холодные и горячие блюда, жареное, острое и копченое.

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