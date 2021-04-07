Парламент в первом чтении принял законопроект о поправках в Закон «О массовых мероприятиях в Республике Беларусь».

Редакция TUT.BY получила возможность с ним ознакомиться, самые главные изменения — коротко.

Только по разрешению. Последние два года в Беларуси действовали и заявительный, и уведомительный принципы: то есть для того, чтобы собраться в местах, отведенных для массовых мероприятий властями, было достаточно просто направить уведомление не позднее чем за 10 дней до даты проведения. Теперь все массовые мероприятия могут проводиться исключительно на основании разрешения местных органов власти.

Последние два года в Беларуси действовали и заявительный, и уведомительный принципы: то есть для того, чтобы собраться в местах, отведенных для массовых мероприятий властями, было достаточно просто направить уведомление не позднее чем за 10 дней до даты проведения. Теперь все массовые мероприятия могут проводиться местных органов власти. «До получения разрешения на проведение массового мероприятия его организатору (организаторам), а также иным организациям и лицам запрещается публично призывать к организации и проведению массового мероприятия, в том числе объявлять в средствах массовой информации, глобальной компьютерной сети Интернет или иных информационных сетях о дате, месте и времени его проведения, изготавливать и распространять в этих целях листовки, плакаты и иные материалы». В предыдущей редакции закона была другая формулировка: организаторы были «не вправе» призывать или оповещать об акции.

публично призывать к организации и проведению массового мероприятия, в том числе объявлять в средствах массовой информации, глобальной компьютерной сети Интернет или иных информационных сетях о дате, месте и времени его проведения, изготавливать и распространять в этих целях листовки, плакаты и иные материалы». В предыдущей редакции закона была другая формулировка: организаторы были призывать или оповещать об акции. Партия ответит за действия ее членов. В новой редакции закона также прописано, что «политические партии и общественные объединения несут ответственность, предусмотренную законодательными актами, за совершение своими членами от имени этих организаций действий». То есть если условный член партии публично призовет к организации массового мероприятия, сообщит о его времени и месте проведения или напечатает флаер с информацией об этом до того, как власти разрешат мероприятие, то ответственность понесет не только он, но и партия.

В новой редакции закона также прописано, что «политические партии и общественные объединения несут ответственность, предусмотренную законодательными актами, за совершение своими членами от имени этих организаций действий». То есть если условный член партии публично призовет к организации массового мероприятия, сообщит о его времени и месте проведения или напечатает флаер с информацией об этом до того, как власти разрешат мероприятие, то ответственность понесет не только он, но и партия. «Местными исполнительными и распорядительными органами определяются места, рекомендованные для проведения массовых мероприятий, а также места, где их проведение запрещается , с сообщением об этом в средствах массовой информации», — говорится в новой версии закона. В предыдущей редакции местные власти могли определять « постоянные места для проведения массовых мероприятий, а также места, где их проведение не допускается ».

, с сообщением об этом в средствах массовой информации», — говорится в новой версии закона. В предыдущей редакции местные власти могли определять « ». Запрет на стримы. В новой версии закона появился пункт, которого раньше не было: «Запрещается освещение в средствах массовой информации, глобальной компьютерной сети Интернет или иных информационных сетях в режиме реального времени (в прямом эфире) массовых мероприятий, проводимых с нарушением установленного порядка их организации или проведения, с целью их популяризации или пропаганды». Если простым языком — вводится запрет на стримы. Негласный запрет на них действовал и раньше: все поняли, что он существует, после того, как журналисты «Белсата» Катерина Бахвалова (Андреева) и Дарья Чульцова получили по два года колонии. Правда, судили их официально не за стримы, а по ч. 1 ст. 342 УК Беларуси (Организация и подготовка действий, грубо нарушающих общественный порядок, либо активное участие в них).

В новой версии закона появился пункт, которого раньше не было: «Запрещается освещение в средствах массовой информации, глобальной компьютерной сети Интернет или иных информационных сетях в режиме реального времени (в прямом эфире) массовых мероприятий, проводимых с нарушением установленного порядка их организации или проведения, с целью их популяризации или пропаганды». Если простым языком — вводится запрет на стримы. Негласный запрет на них действовал и раньше: все поняли, что он существует, после того, как журналисты «Белсата» Катерина Бахвалова (Андреева) и Дарья Чульцова получили по два года колонии. Правда, судили их официально не за стримы, а по ч. 1 ст. 342 УК Беларуси (Организация и подготовка действий, грубо нарушающих общественный порядок, либо активное участие в них). «На лицо, присутствующее на массовом мероприятии в качестве журналиста средства массовой информации, при осуществлении им своей деятельности распространяются запреты, предусмотренные настоящей статьей („Соблюдения общественного порядка при проведении массовых мероприятий“). Такое лицо не вправе выполнять распорядительные функции по организации и проведению массового мероприятия, а также уполномочивать иных лиц на аналогичные действия», — еще одна новелла, которой не было в предыдущей версии закона.

Ранее власти могли прекратить проведение массового мероприятия, в случае если не было подано заявление или уведомление, а также в случае возникновения опасности для жизни и здоровья граждан. В новой редакции власти получили право приостановить не только проведение массового мероприятия, но и работу инфраструктуры: «По требованию руководителя (его заместителя) соответствующего местного исполнительного и распорядительного органа, органа внутренних дел также может приостанавливаться функционирование объектов общественного питания, транспорта, торговых объектов, ярмарок, работа организаций всех форм собственности в местах проведения массовых мероприятий, по маршрутам следования их участников».

Напомним, 2 апреля депутаты приняли поправки в Закон «О массовых мероприятиях» в первом чтении. Нет сомнений, что законопроект одобрят и во втором чтении. Затем его должен будет одобрить Совет Республики и подписать А.Лукашенко. После официальной публикации поправок обновленный закон вступит в силу.

Поделиться ссылкой: