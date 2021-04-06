Всемирный банк прогнозирует снижение ВВП Беларуси на 2,2% на фоне прогнозируемого роста мировой экономики на уровне 4%, согласно обзору экономик Восточной Европы и Центральной Азии.

В условиях политического кризиса и ограниченных возможностей фискальной и денежно-кредитной политики, влияния российского налогового маневра и отсутствия структурных реформ, прогнозируется углубление рецессии в 2021 году и постепенное восстановление после этого, отмечается в документе.

Так, в 2022 году ожидается рост ВВП на 1,9%, в 2023 году — на 1,2%.

В этом году потребности во внешнем финансировании будут свернуты за счет рефинансирования долга перед Россией и использования резервов. Но ближайшие годы будут сложными из-за выплат по двусторонним кредитам и еврооблигациям, а также начала выплат по кредиту на строительство Белорусской АЭС.

Эксперты Всемирного банка говорят, что недавнее повышение налогов в Беларуси негативно скажется на частном секторе, который и без того испытывает трудности во время эпидемии COVID-19. Рост рыночных процентных ставок и падение доверия инвесторов будут сдерживать внутренние и иностранные инвестиции.

В то же время ценовой контроль не сможет сдержать инфляцию, но может вызвать дефицит некоторых товаров. По оценке Всемирного банка, в 2021 году инфляция достигнет 8,2%.

Также прогнозируется снижение реальной заработной платы и доходов, что отрицательно скажется на благосостоянии домохозяйств.

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