Виктор Бабарико начал давать показания по «делу Белгазпромбанка». Суд отказал ему в перерыве для конфиденциальной встречи с адвокатом, сообщает официальный телеграм-канал экс-претендента на пост президента.
Перед допросом Виктор Бабарико чувствовал себя бодро, уверенно и готов озвучивать свою позицию. На это заседание пришло много желающих поддержать Виктора и у здания суда собралась очередь.
Среди них и Людмила Казак, которая защищала Марию Колесникову, и была лишена адвокатской лицензии.
Виктор Бабарико назвал выставленные против него обвинения “политически мотивированными” и отказался от дачи показаний.
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