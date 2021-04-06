Виктор Бабарико начал давать показания по «делу Белгазпромбанка». Суд отказал ему в перерыве для конфиденциальной встречи с адвокатом, сообщает официальный телеграм-канал экс-претендента на пост президента.

Перед допросом Виктор Бабарико чувствовал себя бодро, уверенно и готов озвучивать свою позицию. На это заседание пришло много желающих поддержать Виктора и у здания суда собралась очередь.

Виктор Бабарико даёт показания в суде
Фото: @viktarbabarykaofficial

Среди них и Людмила Казак, которая защищала Марию Колесникову, и была лишена адвокатской лицензии.

Виктор Бабарико назвал выставленные против него обвинения “политически мотивированными” и отказался от дачи показаний. 

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