Украинская делегация в Трехсторонней контактной группе по урегулированию конфликта на Донбассе окончательно отказалась использовать минскую переговорную площадку.

Об этом в эфире программы «Свобода слова» на телеканале ICTV заявил вице-премьер-министр — министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Алексей Резников.

По его словам, о решении уже уведомлены ОБСЕ и Москва.

«Мы категорически сообщили, что не будем участвовать в заседаниях Трехсторонней контактной группы, если вдруг завершится карантин и будет предложено продолжить эти консультации, как ранее непосредственно в Минске», — сказал Резников.

При этом он пояснил, что РФ оказывает все больше влияния на Беларусь, потому доверия к этой стране нет.

Еще минувшим летом глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявлял, что Украина не только поставила на паузу все контакты с Беларусью, но и готова перенести переговорную площадку по Донбассу. В качестве вариантов назывались Женева и Стокгольм.

Поделиться ссылкой: