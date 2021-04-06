Известная российская певица Наташа Королева также не планирует приезжать в Витебск на “Славянский базар”. Информация об этом появилась в ее группе в Вконтакте.
«Наташа Королева не планировала выступление на этом фестивале. Вся официальная информация по концертам певицы доступна на ее сайте», — так написала администратор группы певицы в Вконтакте.
До этого Наташа Королева собиралась приехать на конкурс в Витебск. Об этом еще 30 марта сообщала “Российская газета”. Однако белорусы стали активно комментировать соцсети певицы с просьбами не приезжать на “Славянский базар” в этом году.
На сегодня известно о том, что от участия в “Славянском базаре” уже отказались:
- Maruv,
- Олег Винник,
- Элина Иващенко,
- Димаш Кудайберген,
- Вахтанг Кикабидзе,
- Стас Пьеха,
- Александр Буйнов,
- Анита Цой,
- Михаил Галустян,
- Зара,
- Алина Артц,
- Сергей Пенкин,
- Emin,
- Леонид Пташка.
Ранее сообщалось, что отказавшегося вести “Славянский базар” от Украины “бессменного” Тимура Мирошниченко заменит телеведущий Андрей Даманских. Однако уже спустя сутки и этот артист отказался от поездки в Витебск.
«Я НЕ ЕДУ НА СЛАВЯНСКИЙ БАЗАР! Вынужден был закрыть комментарии из-за огромного потока как адекватных, так и агрессивных сообщений. Хочу отдельно поблагодарить людей, которые, несмотря на эмоции, высказывали свою точку зрения в уважительной форме. Вчера снимали «Готовим вместе», было не до постов (программа, кстати, будет бомбезная). Мою кандидатуру действительно рассматривали в качестве ведущего, но официального согласия с моей стороны НЕТ, и НЕ БУДЕТ.
Спасибо за понимание, всем мир”, — написал он в своем instagram.
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