Известная российская певица Наташа Королева также не планирует приезжать в Витебск на “Славянский базар”. Информация об этом появилась в ее группе в Вконтакте.

«Наташа Королева не планировала выступление на этом фестивале. Вся официальная информация по концертам певицы доступна на ее сайте», — так написала администратор группы певицы в Вконтакте.

До этого Наташа Королева собиралась приехать на конкурс в Витебск. Об этом еще 30 марта сообщала “Российская газета”. Однако белорусы стали активно комментировать соцсети певицы с просьбами не приезжать на “Славянский базар” в этом году.

На сегодня известно о том, что от участия в “Славянском базаре” уже отказались:

Maruv,

Олег Винник,

Элина Иващенко,

Димаш Кудайберген,

Вахтанг Кикабидзе,

Стас Пьеха,

Александр Буйнов,

Анита Цой,

Михаил Галустян,

Зара,

Алина Артц,

Сергей Пенкин,

Emin,

Леонид Пташка.

Ранее сообщалось, что отказавшегося вести “Славянский базар” от Украины “бессменного” Тимура Мирошниченко заменит телеведущий Андрей Даманских. Однако уже спустя сутки и этот артист отказался от поездки в Витебск.

«Я НЕ ЕДУ НА СЛАВЯНСКИЙ БАЗАР! Вынужден был закрыть комментарии из-за огромного потока как адекватных, так и агрессивных сообщений. Хочу отдельно поблагодарить людей, которые, несмотря на эмоции, высказывали свою точку зрения в уважительной форме. Вчера снимали «Готовим вместе», было не до постов (программа, кстати, будет бомбезная). Мою кандидатуру действительно рассматривали в качестве ведущего, но официального согласия с моей стороны НЕТ, и НЕ БУДЕТ.

Спасибо за понимание, всем мир”, — написал он в своем instagram.

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