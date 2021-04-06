Наташа Королева. Фото womse.ru
Наташа Королева. Фото womse.ru

Известная российская певица Наташа Королева также не планирует приезжать в Витебск на “Славянский базар”. Информация об этом появилась в ее группе в Вконтакте.

«Наташа Королева не планировала выступление на этом фестивале. Вся официальная информация по концертам певицы доступна на ее сайте», — так написала администратор группы певицы в Вконтакте.

До этого Наташа Королева собиралась приехать на конкурс в Витебск. Об этом еще 30 марта сообщала “Российская газета”. Однако белорусы стали активно комментировать соцсети певицы с просьбами не приезжать на “Славянский базар” в этом году.

На сегодня известно о том, что от участия в “Славянском базаре” уже отказались:

  • Maruv,
  • Олег Винник,
  • Элина Иващенко,
  • Димаш Кудайберген,
  • Вахтанг Кикабидзе,
  • Стас Пьеха,
  • Александр Буйнов,
  • Анита Цой,
  • Михаил Галустян,
  • Зара,
  • Алина Артц,
  • Сергей Пенкин,
  • Emin,
  • Леонид Пташка.

Ранее сообщалось, что отказавшегося вести “Славянский базар” от Украины “бессменного” Тимура Мирошниченко заменит телеведущий Андрей Даманских. Однако уже спустя сутки и этот артист отказался от поездки в Витебск.

«Я НЕ ЕДУ НА СЛАВЯНСКИЙ БАЗАР! Вынужден был закрыть комментарии из-за огромного потока как адекватных, так и агрессивных сообщений. Хочу отдельно поблагодарить людей, которые, несмотря на эмоции, высказывали свою точку зрения в уважительной форме. Вчера снимали «Готовим вместе», было не до постов (программа, кстати, будет бомбезная). Мою кандидатуру действительно рассматривали в качестве ведущего, но официального согласия с моей стороны НЕТ, и НЕ БУДЕТ.
Спасибо за понимание, всем мир”, — написал он в своем instagram.

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