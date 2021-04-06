Международная группа зоологов, возглавляемая учеными из группы исследований в области охраны дикой природы (WildCRU) Оксфордского университета, впервые в истории сделала фотографию редкого животного — дукера Вальтера — в национальном парке Фазао-Мальфакасса в Того. Раньше эти животные попадали в руки ученых только мертвыми с африканских мясных рынков.

Подсемейство дукеров, или хохлатых антилоп, распространено исключительно в Африке южнее Сахары. По сравнению со своими близкими родственниками антилопами, козами и быками дукеры — небольшие копытные животные. Весь самого крупного из них — кустарникового дукера — достигает всего 25 килограммов, а самый мелкий голубой дукер весит не более четырех килограммов. Дукер Вальтера (Philantomba walteri, часто неправильно называется «дукером Уолтера») долгое время был известен по единственному экземпляру, полученному из Того бельгийским профессором Вальтером Верхейеном (Walter N. Verheyen) в 1968 году. Лишь в XXI веке эти дукеры стали попадать в руки зоологов с мясных рынков в Западной Африке, благодаря чему в 2010 году было составлено научное описание вида. К нынешнему времени было известно о 41 экземпляре дукера Вальтера, купленном на рынках Бенина, Того и Нигерии.

Исследователи не наблюдали этих дукеров живыми в дикой природе, но считается, что они обитают в области так называемого «Дагомейского разрыва» — переходной зоне между лесом и саванной на территории Бенина, Того и Ганы. Для этого региона характерен необычно сухой климат, поэтому его флора и фауна значительно отличается от окружающих муссонных лесов. Высота в холке дукера Вальтера — менее 40 см, весит он от 4 до 6 кг. У него небольшая голова и короткие округлые уши, слегка приподнятая спина, короткие ноги, длинный хвост и характерная полоса над глазом.

«Эта изящная антилопа за последние 200 лет проявила большой талант избегать ученых, но оказалась значительно менее способной избегать сетей, ловушек и охотничьих собак», — говорит профессор Дэвид Макдональд.

Его команда установила в лесах сто фотоловушек, чтобы выявить видовой состав млекопитающих в национальном парке Фазао-Мальфакасса, находящемся на территории «Дагомейского разрыва». Всего ученые идентифицировали 32 вида млекопитающих, включая те, что ранее не отмечались на территории Того. Пять обнаруженных видов включены в Красную книгу МСОП как находящиеся под угрозой. Но наиболее удивительным для них стало получение фотографий дукера Вальтера.

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