Александр Храмой назначен новым директором Национального исторического музея.

Об этом TUT.BY сообщили сотрудники музея, которым сегодня его представили как нового руководителя.

Александр Храмой родился в 1976 году. Окончил Педагогический университет имени Максима Танка по специальности «история и социально-политические дисциплины» и аспирантуру при нем по специальности «отечественная история». Позже получил диплом Академии управления по специальности «инновационный менеджмент».

Работал ученым секретарем Национального историко-культурного музей-заповедника «Несвиж» (2011−2013). Являлся заведующим экспозиционно-выставочным отделом, заместителем директора Национального исторического музея (2013−2019). В сентябре 2019 года он был назначен директором Литературно-мемориального музея Якуба Коласа.

До него руководителем Национального исторического являлись Олег Рыжков (2013−2018) и Павел Сапотько (2018−2021). Последний был назначен директором музея, когда ему было 26 лет. В январе этого года он возглавил Национальное агентство по туризму Беларуси. С того времени должность руководителя музея оставалась вакантной.

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