“Революция и построение демократического общества — это дело белорусского народа. Но финансировать «режим» мы не имеем права”, — написал на своей странице в фейсбуке мэр города Андрей Садовый.

Львов не будет закупать белорусские автобусы, несмотря на то, что МАЗ победил в тендере. Об этом заявил глава города. Он аргументировал решение ситуацией в Беларуси и необходимостью поддерживать украинского производителя.

По словам Садового, мэрия обратится к Европейскому инвестиционному банку (ЕИБ) с просьбой провести повторный тендер на закупку 100 автобусов. Сделка финансируется при поддержке ЕИБ.

«Почему победил МАЗ? Все просто — Беларусь поддерживает своего производителя, поэтому МАЗ предложил самую низкую цену и обошел украинских конкурентов. Мы обращаемся к ЕИБ с просьбой провести этот тендер повторно. Почему? Революция и построение демократического общества — это дело белорусского народа. Но финансировать «режим» мы не имеем права», — сказал Андрей Садовый.

По его словам, в Украине есть свои производители, которые также требуют поддержки. Без инвестиций промышленность не будет развиваться. Также мэр Львова обратился к правительству с просьбой ввести защитные пошлины на закупку общественного транспорта за рубежом, особенно если его можно купить внутри страны. Он также призвал мэров других украинских городов, которым необходимо выбрать поставщика транспорта, выбирать украинского производителя.

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