Глава МИД Беларуси Владимир Макей, после совещания у Александра Лукашенко, подтвердил скорое закрытие посольств Беларуси в некоторых странах, сообщает Newsbel.by.

«Как минимум в нескольких странах мира мы закроем наши посольства — там, где мы видим, что на протяжении длительного периода их работа не приносит нужной внешнеэкономической отдачи», —заявил Макей, отметив, что представительство в перспективных с точи зрения властей регионах будет расширено.

«Не хочу сказать, что мы закроем 10 посольств в одном регионе и сразу откроем 10 в другом регионе, такого нет. Мы будем двигаться поступательно», — пояснил он и добавил, что стратегия уже доложена Лукашенко и в целом он ее поддержал.

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