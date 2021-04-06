Во вторник, на совещании по оптимизации сети белорусских загранучреждений, Александр Лукашенко потребовал разобраться с работой иностранных фондов, финансируемых из-за рубежа некоммерческих организаций и других подобных структур.

Далее газета “Салiдарнасць” приводит цитаты с совещания, подготовленные пресс-службой Лукашенко.

– Я хотел бы сегодня услышать конкретные предложения по возвращению к последовательной, проактивной политике с Польшей. Мы не собираемся ни с кем воевать, не хотим ни с кем воевать, но если только к нам будут вот таким образом относиться, как это было в конце прошлого года и сейчас, по морде получат и очень сильно.

Александр Лукашенко обратил особое внимание на работу местных органов власти, у которых «под боком развернули свою деятельность деструктивные структуры».

– Давно надо было провести проверки курсов изучения языков, скаутских организаций и других подобных им структур, управляемых и финансируемых из-за границы. И очень печально, что наш новый в правительстве человек, отвечающий за национальные и религиозные отношения, не заметил этого и не начал свою работу с этого. Это вам урок! Таких проблем немного, но они есть. Возьмите в свои руки и разрулите, – дал он поручение уполномоченному по делам религий и национальностей Александру Румаку.

Лукашенко еще раз подчеркнул: со всеми сомнительными объединениями и учреждениями надо разобраться принципиально. Это касается также различных фондов.

– Это уже дело главы Администрации президента организовать работу и всех их перерегистрировать. Мы не собираемся вырезать тех, кто пользу приносит государству. Но мы увидели, кто есть кто. Поэтому их нужно привести в чувство. Если они способны работать на государство, мы будем их «терпеть» и с ними сотрудничать. Нет – значит под нож. Это же не дело, когда эти структуры, существуя в Беларуси, втягивают молодежь в антигосударственную деятельность, организуют утечку квалифицированных кадров за рубеж. Слава богу, сейчас этот поток снизился, потому что увидели, кто есть кто.

Также, по словам главы государства, надо очень серьезно «поработать над представлением общественности и западным партнерам так называемого польского вопроса»:

– На Западе не все понимают, что происходит на самом деле. Соответствующий план, как я уже сказал, реализуется, но надо ускорить эту работу. Следует активнее продвигать темы преследования этнических белорусов в межвоенный и послевоенный периоды, деятельности польских националистических бандформирований (и не только польских) на нашей территории, реваншистских устремлений властей этих государств по возвращению контроля над отдельными территориями и регионами Беларуси. В Варшаве, например, их до сих пор именуют как «восточные кресы».

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