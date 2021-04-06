Ситуация с выплатами по внешнему долгу Беларуси с каждым месяцем обостряется. Собственной валюты для его обслуживания в стране почти никогда не было. Деньги приходили к нам как с Востока, так и с Запада. Если взять внешние долги всех секторов государства, то на начало года набежало 42,15 миллиарда долларов. Это так называемый внешний валовой долг государства (ВВД). Ладно бы заимствовали валюту предприятия на развитие производства, но в последние 10–15 лет опережающими темпами берет в долг само государство во главе с Министерством финансов. Если лет 10–15 назад доля госдолга в ВВД составляла 10–15%, то сегодня это 46%.

Существенная часть внешнего госдолга Беларуси представлена евробондами – облигациями Министерства финансов, которые оно размещает на европейском финансовом рынке. Так, собственно, поступают министерства финансов практически всех стран. Главное преимущество таких займов по сравнению, скажем, с кредитами таких международных финансовых институтов, как МВФ, Всемирный банк, ЕБРР и других, в том, что покупателей облигаций довольно много. И, что важно для белорусских властей, никто при этом не выставляет каких-либо экономических и политических условий. Евробонды хоть и дороже кредитов, но позволили разнообразить географическую структуру заемщиков и снизить зависимость от главного кредитора Беларуси России. Благодаря евробондам правительству было легче рефинансировать, то есть перезанимать основную часть белорусского внешнего и внутреннего госдолга.

Последнее размещение евробондов, которые, несмотря на название, номинируются, как правило, в долларах, Министерство финансов Республики Беларусь осуществило в июне 2020 года двумя выпусками на общую сумму 1,25 миллиарда долларов: на 500 миллионов с погашением в феврале 2026 года под ставку 5,875% и на 750 миллионов с погашением в феврале 2031 года под ставку 6,378% годовых. Погашение облигаций осуществляется постепенно, купонами раз в полгода. На настоящий момент в обращении находятся пять выпусков белорусских евробондов на общую сумму 3,25 миллиарда долларов. Владельцы облигаций, а это преимущественно банки, различные инвестфонды западных стран могут при необходимости продать приобретенные облигации раньше срока их полного погашения на вторичном рынке.

В марте котировки евробондов Беларуси на вторичном рынке сильно пошли вниз. На Франкфуртской бирже, к примеру, облигации с погашением в 2030 году торговались по 94,3% от номинала. Одной из причин падения аналитики считают активность в этой области Народного антикризисного управления (НАУ), которое разослало покупателям последних выпусков белорусских гособлигаций письма с заявлениями об использовании полученных средств не на развитие экономики, а на репрессии против белорусского народа. Руководители НАУ предложили инвесторам избавляться от белорусских бондов и даже предъявить их эмитенту к досрочному погашению. Вроде бы откликнулись на призыв некоторые инвестиционные фонды Дании, а Австрийский RaiffeisenBank заявил, что готов к переговорам с белорусскими демократическими силами о судьбе приобретенных им облигаций.

Это, конечно, не значит, что владельцы белорусских евробондов начнут массово их сливать на вторичном рынке. Но следующие возможные размещения Министерством финансов РБ выпусков суверенных облигаций на еврорынке станут весьма проблематичными. Скоро международные агентства Fitchи, S&P будут планово пересматривать финансовые страновые рейтинги Беларуси и могут их опустить. В сложившейся ситуации даже может быть инициировано расследование регуляторов ЕС и США в части размещения последних выпусков евробондов Беларуси. Владельцы облигаций, очевидно, оценивают и эти риски. Беларусь и так попала в компанию стран, финансовое состояние которых оценивается как преддефолтное. Среди них Тунис, Эфиопия, Лаос, Шри-Ланка, Бахрейн.

В 2021 году Беларуси следует заплатить по валовому внешнему долгу более 5,1 миллиарда долларов, в том числе по государственному внешнему долгу – 2,4 миллиарда. Без очередного рефинансирования это невозможно. Учитывая политическую ситуацию в нашей стране, Россия не готова полностью перекредитовать белорусское руководство, как это она могла делать ранее. Когда с западного вектора заимствования практически невозможны, взор Министерства финансов РБ, естественно, сосредоточился на российском финансовом рынке, где оно уже работало с гособлигациями. Министерство уже анонсировало соответствующие мероприятия, и по его расчетам в текущем году страна справится с обслуживанием своих внешних обязательств. Политических кредитов, как Россия, тот же Китай никогда давать не будет.

Министерство финансов увеличило планируемый дефицит бюджета на 2021 год с 4 до 5,6 миллиарда рублей. Годовой план по внутренним государственным заимствованиям уже перекрыт более чем в 3 раза: выпущено гособлигаций на сумму свыше 600 миллионов долларов для спасения от банкротства металлургического завода, что в Жлобине. В предбанкротном состоянии находятся и другие белорусские «крупняки» типа «Гомсельмаша». Из банков уже практически выжали всю валютную ликвидность, заставляя их покупать гособлигации. Недаром министр финансов Ю.Селиверстов в одной из последних своих статей написал: «исчерпаны все резервы». По его мнению, в стране наблюдается «перенасыщенность налоговой системы льготами различного характера и преференциальными режимами, а также недостаточный вклад в финансирование государственных расходов от субъектов малого и среднего предпринимательства». И соответствующие шаги по повышению налоговой нагрузки, как видим, правительство делает. Субъекты хозяйствования и население, как говорится, затягивают пояса. Только боюсь, что уже на шее белорусского народа затягивается самая настоящая петля.

Публикация – из № 26 газеты “Народная Воля”. Полный выпуск газеты можно скачать по ссылке.

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