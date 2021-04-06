В министерстве образования назвали “вбросами в соцсети” слухи о закрытии лицеев в стране, и в частности, Лицея БГУ, однако признали, что на данный момент в стране проводится работа по изучению деятельности лицеев.

“В настоящее время в Республике Беларусь проводится работа по изучению деятельности лицеев, которые реализуют программу общего среднего образования с целью выстраивания общей системы их функционирования, совершенствования вступительной компании, определения места и роли лицеев при высших учебных заведениях, в г.Минске, областных и районных центрах в составе которых имеются либо отсутствуют общежития”, – заявил глава Минобра Игорь Карпенко, слова которого приводит пресс-служба ведомства.

В то же время, он отметил, что в ежегодных планах оптимизации Минского горисполкома и областных исполнительных комитетов, которые согласованы министерством образования, “закрытие либо реорганизация каких-либо общеобразовательных лицеев отсутствует”.

Днем ранее в соцсетях и телеграм-каналах появилась информация о закрытии всех лицеев в Беларуси по инициативе министерства информации. На сайте лицея БГУ также было напечатано объявление о том, что набор в 10-е классы в 2021 году проводиться не будет. Вскоре эта информация была удалена.

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