ОАО “Газпром трансгаз Беларусь” выплатит дивиденды единственному акционеру – ПАО “Газпром” за II-IV квартал 2020 года в сумме 421,6 млн. рублей или 162 млн. долларов по текущему курсу, сообщает AFN.

В июне 2020 года были выплачены промежуточные дивиденды за I квартал 2020 года в сумме 332,6 млн. рублей. Таким образом, общая сумма дивидендов за 2020 год составит 754,2 млн или 290 млн. долларов по текущему курсу, передает Интерфакс со ссылкой на финотчет компании.

По итогам работы в 2019 году “Газпром трансгаз Беларусь” выплатил доход на акции на сумму 506,7 млн рублей или 195 млн. долларов. По сравнению с 2019 годом сумма дивидендов за 2020 год выросла в белорусской валюте на 48,8%.

Решение о выплате дивидендов за II-IV кварталы 2020 годы было принято акционером 26 марта. Доход должен быть выплачен в течение 60 дней в российских рублях по официальному курсу на дату перечисления.

В соответствии с опубликованной компанией финотчетностью по национальным стандартам, ее чистая прибыль в 2020 году составила 754,2 млн. рублей, увеличившись на 48,7% по сравнению с показателем 2019 года.

Стоит отметить, что при этом в 2020 году Беларусь импортировала газа на 7,4% меньше, чем в 2019 году, а именно 18,77 млрд кубометров.

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