Во вторник, 6 апреля, в суде по делу топ-менеджеров Белгазпромбанка допросили Виктора Бабарико, единственного из восьми фигурантов, не признавшего вину. Бабарико заявил, что и он, и остальные фигуранты дела невиновны, пишет TUT.BY.

Бабарико заявил, что его преследование политически мотивировано, абсолютно необоснованно и отказался давать показания, заявив, что целью процесса является не установление вины, представление доказательства вины, а обоснование неучастия его в политическом процессе.

Виктор Бабарико вспомнил ход предвыборной кампании, где его считали главным соперником Александра Лукашенко, отметил, что банк много раз проходит проверки внутренние и внешние. Он считает, что бывшие коллеги его оговорили под давлением в СИЗО КГБ.

Бабарико утверждает, что невиновен, никогда не брал взяток. При этом он сомневается в объективности суда, видит в преследовании давление властей на него и на его близких.

— Наверное, уже ни для кого не секрет, что к каждому банку прикреплен отдельный куратор Комитета госбезопасности, — заявил он, удивившись, что за 20 лет работы банка и ревизионная комиссия, назначаемая акционерами, и аудиторы, и совет директоров, и рейтинговые агентства, и внешние контролирующие органы не обратили внимание на ту схему, о которой сейчас говорит обвинение.

Он рассказал, что в январе 2020 года в Белгазпромбанке закончилась внеочередная проверка Нацбанка. «Она, чего таить, выявила нарушения», — рассказал экс-банкир, добавив, что их признали незначительными и топ-менеджменту разрешили получить вознаграждения за предыдущие годы работы

— Следственные органы ставят под сомнение профессионализм и целостность всей системы контроля в банковской сфере и профессионализм акционеров — напомню, Это Газпром и Газпромбанк, — отметил он.

Бабарико заявил, что претензии, предъявленные ему при задержании в июне 2020 года, сейчас не являются предметом рассмотрения.

— То есть нынешнее обвинение основано только на добровольности показаний, данных обвиняемыми в СИЗО КГБ. Я понимаю, что СИЗО КГБ способствует просветлению памяти и формированию правильных оценок… Никой организованной преступной группы не было. Все действовали исключительно в интересах банка и по собственной инициативе.

— Меня, конечно сильно удивило, что мои бывшие коллеги оговорили себя и пытаются оговорить меня. Но я понимаю, почему это сделано. То давление, которое оказывается в СИЗО КГБ… Я тоже вел те самые беседы. Мне даже с сожалением в голосе сказали, что физические пытки запрещены… Но вести беседы часами. а иногда и по ночам — та еще история. И это не просто прессинг на тебя, это прессинг на родных и близких. Не лучшая история: знать, что твои дети в СИЗО КГБ.

Он рассказал, рассказал, что в СИЗО КГБ заключенные обязаны смотреть «Панораму».

— Сложно устоять от бессилия, когда ты слышишь, в каком объеме и на каком уровне предопределена твоя вина. Это способствует желанию пойти на компромисс.

Бабарико не исключил. что его решение начать избирательную кампанию очень существенно повлияло на судьбы нынешних обвиняемых.

— У кого-то рухнула карьера, у кого-то бизнес, который он строил многие-многие годы. Какие-то обоснованные настроения против меня могли быть. Если посмотреть на первоначальные признательные показатели, можно увидеть, что информация там правдива.

Обвиняемый рассказал, что банк фактически делал стартапы: вкладывал деньги в компании и после совершал «выход».

— Основная задача меня как руководителя заключалась в принятии решений на основании экономической обоснованности и соответствия законодательству. Банк был заинтересован, чтобы стартап работал. Я не знаю, почему люди, сидящие в этой клетке, отказываются от своего фантастического интеллектуального потенциала, который они либо молчаливо, или иным образом вкладывали в развитие этого стартапа.

Экс-банкир несколько раз подчеркнул, что единолично в банке не мог ничего решать.

— Механизм принятия решений не предусматривает ни принятия решений одним человеком, ни принятия решений экономически нецелесообразных.

Он подчеркнул, что в деле нет доказательств его действий против интересов банка и получения за это какого-либо вознаграждения.

Бабарико считает, что единственная точка, которая может являться основание для появления чувства вины у людей — конфликт интересов, действие против интересов организации, то есть банка, — отметил он, пояснив, что в банке принимали все нужные меры, чтобы конфликта интересов избежать.

— Я долго не мог ответить на вопрос, правильно ли я сделал 12 мая (когда заявил о желании выдвинуть свою кандидатуру на выборах). Были последствия для моего дела, которому отдал 25 лет, для людей, для сына, для друзей. Но я знаю одно, мотив был только один: я хочу жить в стране, где торжествует закон.

В зале начали громко хлопать, некоторые плакали. Судья пригрозил удалить всех из зала. Далее Бабарико отказался отвечать на вопросы.

Ранее сегодня заканчивали допрос обвиняемого Виктора Кобяка, основателя компании «Активлизинг». На вопрос о том, имелись ли правовые основания для перечисления дивидендов компанией «Активлизинг» в пользу Белгазпромбанка, он ответил так:

— Формальные основания для этого были. Но по сути это неправильное решение. Оно квалифицировалось коррупционным отделом Республики Беларусь. Это я осознал после.

Дело Бабарико и топ-менеджеров Белгазпромбанка

Процесс по «делу Белгазпромбанка» и Виктора Бабарико, который мог стать главным соперником Александра Лукашенко на президентских выборах в августе прошлого года, начался 17 февраля. Дело рассматривает Верховный суд в здании суда Московского района.

Уже на несколько заседаний пресс-служба Верховного суда отказалась аккредитовать журналистов крупнейших независимых медиа — TUT.BY, Onliner, «Наша Ніва», БелаПАН и др. Официальная причина — профилактика коронавируса, дефицит мест, допуск достаточного числа СМИ для того, чтобы заявить об обеспечении гласности.

По «делу Белгазпромбанка» проходят восемь фигурантов. Виктор Бабарико обвиняется в «отмывании» средств, полученных преступным путем (ст. 235 ч. 2 УК, до семи лет лишения свободы), и получении взятки в особо крупном размере (ст. 430 ч. 3 УК, до 15 лет лишения свободы). Алексей Задойко (бывший первый зампред правления Белгазпромбанка), Кирилл Бадей (и. о. председателя правления Белгазпромбанка после ухода Бабарико), Сергей Шабан (зампред правления Белгазпромбанка), Дмитрий Кузьмич (зампред правления банка), Александр Ильясюк (зампред правления банка), Сергей Добролет (бывший зампред правления банка) обвиняются в получении взятки в особо крупном размере. Виктор Кобяк (основатель компании «Активлизинг») обвиняется в даче взятки повторно либо в крупном размере.

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