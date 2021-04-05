В Мьянме даже пасхальные яйца против военной диктатуры

В Мьянме прошла акция протеста против военной диктатуры, на которой митингующие распространяли протестные призывы на пасхальных яйцах, сообщает The Guardian.

На яйцах были написаны фразы “Весенняя революция”, “Мы должны победить” и “Убирайся, MAH”, относящиеся к лидеру хунты генералу Мин Аун Хлаину.

Отмечается, что группа молодежи прошла маршем по району Инсейн, распевая песни протеста и поднимая яйца под лозунгом “Весенняя революция”. На многих яйцах также был изображен салют тремя пальцами – символ сопротивления госперевороту.

Напомним, военные 1 февраля захватили власть в Мьянме и задержали лидера страны Аун Сан Су Чжи и других лидеров государства. После госпереворота в стране вспыхнули протесты.

За время противостояний зафиксировано 557 погибших.

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