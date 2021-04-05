На стройплощадке в Минске в результате обрыва строительной люльки погиб рабочий, сообщили в понедельник в пресс-службе МЧС.

“5 апреля 2021 года в 12.28 на номер «101» от очевидца поступила информация о падении человека со строительной люльки с высоты 17 этажа новостройки в Минске”, – проинформировали в МЧС.

Прибывшие по вызову спасатели обнаружили на земле работника без признаков жизни. Строительная люлька удерживалась только одним тросом.

Как уточнили в ходе разбирательства, в люльке в момент ЧП находились двое рабочих. Они устанавливали на фасаде декоративные элементы на 18-м этаже.

Одного работника сумели вытащить из люльки его коллеги, он не пострадал.

Причины ЧП устанавливаются.

Поделиться ссылкой: