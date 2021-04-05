В Дубае за съемку в обнаженном виде задержаны белоруски

В Дубае полиция задержала группу девушек, которые в обнаженном виде позировали на камеру на балконе гостиницы Dubai Marina, а также оператора.
Об этом сообщает The Sun со ссылкой на полицию ОАЭ.
Участниц фотосессии и оператора арестовали после того, как снимки попали в интернет.
Сообщается, что в съемке приняли участие около 20 девушек из Беларуси, России, Украины и Молдовы. По некоторым данным, оператор — из Израиля.
«Такое неприемлемое поведение не отражает ценности и этику арабской страны», – говорится в заявлении полиции Дубая.
Организатору съемки грозит 1,5 года тюремного заключения, фотомоделям — полгода.
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