Экс-кандидат в президенты Светлана Тихановская сообщила в своем телеграм-канале о блокировке ее банковского счета в Беларуси.

После того, как она обратилась в Беларусбанк, чтобы узнать причину блокировки, сотрудница банка пояснила ей, что счет заблокирован «в рамках проведения мероприятий по замораживанию средств физических лиц, включенных в перечень причастных к террористическим действиям».

Единственным доходом, который приходил на этот счет в последнее время, была социальная пенсия ребенку-инвалиду до 18 лет – 223 беларусских рубля в месяц.

О блокировке своего счета ранее сообщили член президиума Координационного совета Павел Латушко и блогер Антон Мотолько. По словам Латушко, блокировка может быть связана с возбуждением уголовного дела по ч.3 ст.289 УК Беларуси «акт терроризма».

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