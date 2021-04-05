Согласно данным незарегистрированного в Беларуси правозащитного центра “Весна”, в одном только Минске за минувший месяц, по политическим причинам задержан 841 человек. В регионах больше всего задержаний в Брестской области.

“В прошедший месяц зафиксировано 1 тыс. 139 задержаний по политическим причинам, из них в Минске – 841. В регионах чаще всего задерживали людей в Брестской области: там отмечено не менее 76 случаев задержаний”, – сообщил незарегистрированный в Беларуси правозащитный центр “Весна” в воскресенье, 4 апреля.

Также известно про 36 задержаний журналистов.

За март суды рассмотрели более 490 административных дел в отношении общественных активистов и участников протестов. В результате было назначено 395 административных арестов на срок от 3 до 30 суток и выписано 82 штрафа от 2 до 200 базовых величин (базовая величина – 29 рублей).

“Чаще всего суды выносили приговор об аресте на 15 суток: 270 случаев, также применяли новые нормы КоАП на практике, и не менее 32 человек были отправлены за решетку на 30 суток”, – говорится в сообщении правозащитников.

Общее количество «суток» полученных задержанными – 6 472, а это почти 18 лет!

Не менее 32 человек были оштрафованы на 30 базовых величин (870 рублей). Штраф в размере 100 базовых величин (2 900 рублей) получили восемь задержанных, а еще одному человеку был назначен штраф в 200 базовых величин (5 800 рублей).

Поделиться ссылкой: