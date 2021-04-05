6 апреля в Беларуси на 1 копейку повышаются розничные цены на автомобильное топливо, сообщает пресс-служба концерна “Белнефтехим”.

“Среднее значение котировок нефти в марте 2021 года выросло к январю 2021 года на 19,7%. Цены на моторное топливо за период с начала года увеличены на 4,3%. В соответствии с принятой концерном стратегией сдержанной индексации цен на автомобильное топливо, розничные цены на АЗС с 6 апреля 2021 года изменяются”, – говорится в сообщении на официальном сайте концерна.

Так, цены на топливо на АЗС будут следующими:

АИ-92 -К5-Евро – 1 рубль 79 копеек;

-К5-Евро – 1 рубль 79 копеек; АИ-95 -К5-Евро и ДТ – 1 рубль 89 копеек;

-К5-Евро и – 1 рубль 89 копеек; АИ-98-К5-Евро – 2 рубля 11 копеек.

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