Нынешний российский президент может избираться еще дважды и возглавлять страну еще 15 лет.

Президент РФ Владимир Путин в понедельник, 5 апреля, подписал поправки в федеральный закон “О выборах президента Российской Федерации”, позволяющие ему избираться еще дважды – в 2024 и 2030 годах. Согласно обновленному закону, президент России может занимать свой пост не более двух сроков, однако сроки, в течение которых он являлся главой государства до принятия поправок в конституцию, не учитываются.

В новой редакции оговаривается также, кто может быть избран президентом РФ: гражданин России не моложе 35 лет, постоянно проживающий в стране не менее 25 лет и не владеющий иностранным гражданством или видом на жительство. Требование об отсутствии гражданства другого государства не распространяется на россиян, ранее бывших гражданами страны, полностью или частично принятой в состав России.

31 марта законопроект об обнулении президентских сроков действующего главы государства поддержал Совет Федерации, а неделей ранее – Госдума. Как говорится на сайте верхней палаты российского парламента, этот документ способствует приведению законодательства РФ о выборах и референдумах в соответствие с принятыми в 2020 году поправками в Конституцию России.

10 марта 2020 года депутат Госдумы Валентина Терешкова предложила внести в Основной закон поправку об обнулении президентских сроков, объяснив это необходимостью сохранения стабильности в стране. Конституционный суд РФ признал данную поправку законной. С 25 июня по 1 июля в РФ прошло всенародное голосование, по итогам которого в конституцию был внесен ряд изменений, в том числе об обнулении президентских сроков.

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