Специалисты Британского фонда сердца перечислили скрытые симптомы сердечного приступа.
По данным медиков, о сердечном приступе может свидетельствовать длительный дискомфорт в груди, который распространяется на шею, спину, руки или желудок человека. Тошнота, одышка или головокружение также могут оказаться первым признаком опасного приступа.
Кроме того, чувство страха или тревоги, панические атаки могут свидетельствовать о приближающемся сердечном приступе.
Как считают специалисты, симптомы недуга могут беспокоить человека в течение нескольких дней или появляться внезапно. Врачи напомнили о необходимости незамедлительно обращаться к медикам в случае появления соответствующих признаков сердечного приступа.
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