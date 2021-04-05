Новым министром информации Беларуси Александр Лукашенко назначил 46-летнего Владимира Перцова, занимавшего до настоящего времени пост директора представительства МТРК “Мир”. Игоря Луцкого забрали в Администрацию Лукашенко.

Чем известен новый министр информации?

Владимир Перцов – зять экс-министра образования, экс-главы РОО «Белая Русь», экс-первого заместителя главы Администрации президента Александра Радькова.

Бывший директор Представительства МТРК «Мир» в Республике Беларусь.

Родился 7 мая в 1974 году в Витебске. Закончил Витебский госуниверситет и Академию управления при президенте Республики Беларусь.

На телевидение попал в 1993 году. Был автором и ведущим программ Витебской студии телевидения, а позже — ток-шоу Первого национального телеканала «Будни». В 1998 возглавил первую Витебскую ФМ-радиостанцию «Радио-Витебск». С 2002 года работал председателем и директором Гродненской областной телерадиокомпании. С 2008 по 2010 возглавлял дирекцию телеканала РТР-Беларусь на «Столичном телевидении».

Прославился своим активным участием в пропагандисткой программе на Беларусь 1 «Клуб редакторов».

«Я не верю в случайности, я верю в логику, — говорил в эфире Перцов. — Думать, что это яснолицые мальчики или девочки придумывают сообщения о том, чтобы парализовать дороги, раскрывать данные работников силовых структур? Это же не партизанская борьба, как хотят ее выставить, не гражданский протест. Это конкретная подрывная и диверсионная деятельность, и ею занимаются спецслужбы. Это все называется гибридной войной или войной в “серой зоне”, чтобы расшатать, ослабить экономику страны».

Владмир Перцов также отмечал в программе «Клуб редакторов», что «в то же время в странах Европы и США по самым разным причинам проходят массовые митинги, которые разгоняют дубинками и слезоточивым газом, но тем не менее это остается малозамеченным. А в Беларуси пройдет постановочный марш по проспекту — и это уже выходит в топ так называемых демократических СМИ, в парламентах происходят серьезные слушания. И эти самые наймиты, живущие за их же деньги, приезжают там выступать, и в результате рождаются какие-то резолюции».

Напомним, что с 4 июня 2020 года министром информации был Игорь Луцкий. Сегодня он назначен заместителем главы Администрации президента

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