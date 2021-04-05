Главный тренер сборной Беларуси Михаил Мархель рассказал, почему подал в отставку, сообщает “Трибуна”.

«Ассоциация «Белорусская федерация футбола» и главный тренер сборной Беларуси приняли взаимное решение о расторжении контракта. АББФ благодарит Михаила Мархеля за сотрудничество и желает успехов в дальнейшей карьере», – информирует сайт федерации.

«Проанализировав сложившуюся после матча с Бельгией ситуацию, я пришёл к выводу, что должен покинуть пост главного тренера национальной сборной Беларуси.

Хочу сказать спасибо всем болельщикам, которые искренне за нас переживали. Также благодарен руководству Ассоциации «Белорусская федерация футбола» за то, что доверили работу с главной командой страны. Спасибо футболистам, тренерско-административному и медицинскому штабу. Всем, с кем довелось работать на протяжении почти двух последних лет.

Беру ответственность за поражение в Бельгии на себя. Для меня было честью возглавлять сборную и я делал все, что мог, для достижения результата. Считаю, чтобы команда двигалась вперед, необходимы изменения», – сказал Мархель.

Мархель возглавлял команду с 2019 года. Под его руководством сборная провела 19 матчей, одержала 7 побед, сыграла 3 раза вничью и 9 раз проиграла.

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