Главный редактор российского издания “Эхо Москвы” Алексей Венедиктов продолжает утверждать, что переговоры Светланы Тихановской и Александра Лукашенко должны состояться в мае 2021 года. И обе стороны к ним готовятся полным ходом.

По мнению близкого к кремлевским чиновникам российского журналиста, Александр Лукашенко обвинениями Тихановской в терроризме просто готовит почву для переговоров.

«Ну да. Это такой способ. А почему он его должен сменить? Он считает, видимо, что этот способ очень эффективен. Ни одна сторона не опровергла то, что я говорю третью неделю. Идет подготовка к переговорам между оппозицией и Лукашенко», — высказал уверенность Алексей Венедиктов.

По его словам, и Светлана Тихановская не отрицает подготовки: «Ее спросили в лоб по поводу того, что я говорил об этих переговорах. И она очень аккуратно говорила: «Да, готовится платформа». – «А вот Венедиктов сказал, что 1 мая». – «Мы очень внимательно готовим платформу по переговорам».

«Но надо понимать, что, когда идет какое-то действие одной политической силы – это и по России видно, – другая политическая сила не сидит сложа руки, она пытается перед переговорами занять максимальную площадку – как информационную, так и содержательную», — уверен Алексей Венедиктов.

«Лукашенко считает, что содержательной частью является усиление давления на будущих собеседников. Он так и поступает. Что здесь нового? Он так поступает с августа прошлого года», — сделал вывод главред «Эха Москвы».

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