Цукерберга «слили»

Марк Цукерберг входит в число 533 миллионов пользователей Facebook, чья личная информация просочилась в интернет после огромной утечки данных. Об этом сообщает The Sun. Как сообщает издание, сейчас эта информация предлагается за несколько евро цифрового кредита на известном сайте для низкоуровневых хакеров.

О том, что в слитой базе данных пользователей соцсети есть и сведения о ее создателе, первым заявил эксперт в области кибербезопасности Дэйв Уокер, работающий в американской компании по обеспечению компьютерной безопасности Synack. «Ирония в том, что в утечки попал и Марк Цукерберг. И если журналисты не смогут получить комментарии от Facebook, то можно просто позвонить ему по слитому в Сеть номеру», — написал Уокер.

Издание сообщает, что в открытом доступе находится идентификатор пользователя Цукерберга в Facebook, его номер телефона, адрес, информация о браке. Кроме того, в слитой базе обнаружили данные еще двух соучредителей социальной сети — Криса Хьюза и Дастина Московица, об этом также сообщил Дэйв Уокер.

Напомним, что об утечке данных более чем полумиллиарда пользователей Facebook эксперты сообщили 3 апреля. Базу данных выложили в свободный доступ на одном из хакерских форумов. В ней оказались личные сведения людей из 106 стран.

Больше всего в базе пользователей из Египта (44 млн), Туниса (39 млн), Италии (35 млн), США (32 млн) и Саудовской Аравии (28 млн). В Сеть утекли также данные почти 10 млн российских аккаунтов.

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