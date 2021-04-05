Бухгалтер со стажем считает в свою пользу

Борисовским районным отделом Следственного комитета начато уголовное дело в отношении главного бухгалтера, похитившего свыше 100 000 рублей у предприятия на котором она работала.

Сотрудники отдела по борьбе с экономическими преступлениями Борисовского РУВД выявили хищение денежных средств на частном предприятии, занимающимся деревообработкой. В ходе следствия было установлено, что главный бухгалтер, 53-летняя борисовчанка, с февраля 2019 года по ноябрь 2020 года похитила у предприятия сумму свыше 100 тыс. рублей. Для этого женщина вносила недостоверные сведения в платежные ведомости и расходные кассовые ордера о выплате заработной платы.

Известно, что в должности главного бухгалтера в общей сложности подозреваемая проработала 20 лет.У женщины было право электронной цифровой подписи от имени директора: руководитель предприятия ей доверял и в финансовые вопросы не вникал.

Борисовчанка заказывала наличные денежные средства в банке для выдачи заработной платы работникам, при этом на протяжении полутора лет сумму умышленно завышала. «Лишние» деньги женщина по ведомости оформляла на себя, директора и бухгалтера. Но так как электронную подпись за них главный бухгалтер ставила сама, то она же и регулировала повышение своей зарплаты.

Сейчас в отношении борисовчанки возбуждено уголовное дело по части четвертой статьи 209 Уголовного кодекса Республики Беларусь (мошенничество, совершенное в особо крупном размере).

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