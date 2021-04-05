Близкие Анастасии Заворотнюк поблагодарили лечащих врачей актрисы за подаренную «вторую жизнь».

Обращение в честь 50-летия звезды сериала «Моя прекрасная няня» появилось в Instagram-аккаунте в ее поддержку, его ведет семья артистки, пишет mir24.tv.

«В адрес Анастасии пришло огромное количество поздравлений, пожеланий и просто море цветов. Благодарим всех за этот праздник, за вашу любовь, за теплоту, за потрясающую поддержку!» – говорится в посте.

Кроме того, родственники актрисы поблагодарили медиков, которые совершают «рукотворные чудеса» и подарили Заворотнюк «вторую жизнь». «Мы верим в чудо и бесконечно рады, что вы верите вместе с нами. Нашими общими молитвами продолжается жизнь», – написали близкие артистки.

Ранее Заворотнюк с юбилеем поздравила ее дочь Анна. Девушка трогательно обратилась к маме в ее день рождения. «С днем рождения, моя самая любимая. Мамочка, ты мой самый яркий свет!» – написала Анна в социальной сети.

Напомним, 3 апреля звезде сериала «Моя прекрасная няня» исполнилось 50 лет. В августе 2019 года СМИ написали, что врачи диагностировали у Анастасии Заворотнюк серьезное заболевание. Долгое время родственники артистки отказывались от каких-либо комментариев, но затем все-таки подтвердили, что она проходит лечение от глиобластомы. В апреле 2020-го друг мужа Заворотнюк рассказал журналистам, что артистку выписали из больницы. Она будет восстанавливаться дома.

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