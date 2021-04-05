В субботнем розыгрыше одной из лотерей удача улыбнулась игроку, угадавшему все шесть выигрышных номеров и сорвавшему джекпот.

Номерами, принесшими в очередном розыгрыше тиража «Спортлото 6 из 49» 3 миллиона 137289 рублей и 18 копеек стали 45, 26, 39, 28, 44 и 33. Причем 5 номеров не угадал никто.

По курсу Национального банка выигрыш составил 1 миллион 188 907 долларов.

Он не является самым крупным в белорусских лотереях – 6 июня 2019 года, также в «Спортлото 6 из 49», могилевчанин Александр выиграл 3 миллиона 973 635 рублей. По тогдашнему курсу это составило 1 миллион 893 559 долларов. Что любопытно, в тот день ему исполнилось 40 лет.

Вероятность сорвать джекпот в данной игре составляет 1 к 13983816.

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