В воскресенье в Болгарии проходят выборы в Народное собрание — болгарский однопартийной парламент. По всей стране открылось более 12 тыс. избирательных участков. На 240 мест в парламенте претендуют почти 7 тыс. кандидатов. Голосовать в стране имеют право более 6,7 млн избирателей, рассказывает “Коммерсантъ”.

По словам премьер-министра Бойко Борисова, организация нынешнего голосования обошлась государству в рекордную сумму: в дополнение к бумажным бланкам на участки закуплены специальные машины для электронного голосования, что исключает фальсификацию подсчета; кроме того, в условиях пандемии приняты дополнительные меры безопасности, а всех задействованных в выборах вакцинировали.

«Благодарю всех, кто занимался организацией выборов, проделана огромная работа. Эти выборы оказались самыми дорогими, около 50 млн левов (около €25 млн.— “Ъ”) ушли на вакцины, 50 млн левов ушли на машинное голосование. Были приобретены более 9 тыс. специализированных машин для голосования, которые развезли по всей стране, чтобы выборы были честными и прозрачными. Эти выборы стоили дорого, по моим подсчетам, они обошлись в более чем 150 млн левов (около €75 млн.— “Ъ”)»,— цитирует болгарского премьер-министра ТАСС.

Участки для голосования открыты по всей стране с 7:00 до 20:00. Для участия в выборах зарегистрированы 22 партии и восемь коалиций. По данным соцопросов, победу на выборах может одержать правящая правоцентристская партия премьера «Граждане за европейское развитие Болгарии» (ГЕРБ). Проголосовать за ГЕРБ в коалиции с Союзом демократических сил готовы около 28% граждан, в то время как ведущую оппозиционную Болгарскую социалистическую партию (БСП) могут поддержать около 20%.

Напомним, с июля прошлого года в столице Болгарии Софии в течение двух месяцев проходили антиправительственные акции протеста, участие в которых приняли тысячи человек. Они обвиняли правительство в коррупции, требовали отставки Бойко Борисова и его кабинета, перекрывали дороги столицы. Протестующих поддержал и президент страны Румен Радев, а БСП внесла в парламент вопрос о вотуме недоверия правительству. Однако Бойко Борисову удалось не только удержаться у власти до конца мандата, но и поднять рейтинг своей партии, на фоне протестов упавший до 15%. Если ГЕРБ удастся договориться о формировании коалиции, то премьер Борисов сможет остаться у власти.

Предыдущие выборы прошли 26 марта 2017 года. ГЕРБ набрала 33,54% голосов. БСП заняла второе место с 27,93% голосов.