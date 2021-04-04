Сотрудницу телеканала СТВ Юлию Артюх внесли в базу данных украинского сайта «Миротворец», сообщает reform.by. Женщина названа антиукраинским пропагандистом и попала в списки ресурса за «участие в пропагандистских мероприятиях против Украины».

На телеканале СТВ Юлия Артюх ведет пятничную рубрику «Негладко». В выпуске, вышедшем в эфире программы Новости «24 часа» 2 апреля, она заявила, что Украина «загибается от нищеты», и назвала одной из основных функций президента Украины – снимать «стримчики», пока «народ лазит по мусоркам, помойкам в поисках еды».

«Лучше диктатура, чем продажная марионеточная демократия», — резюмировала она.

Публике она была представлена как жена офицера и многодетная мать. Артюх также является победительницей XIII Республиканского конкурса «Женщина года — 2020» в номинации «Активная гражданская позиция» и участницей провластных автопробегов.

В марте в базу «Миротворца» попал еще один сотрудник СТВ Григорий Азаренок. В карточке Азаренка объясняются причины: «отрицание российской агрессии, антиукраинская пропаганда, превышение служебных полномочий, вмешательство в дела суверенного Государства Украина, распространение кремлевской пропаганды».

В сентябре прошлого года в базе оказался Александр Лукашенко, названный «пособником пророссийских террористов и российских захватчиков». В июле 2020 года в базу «Миротворца» за посещение Крыма внесли Сергея Тихановского.

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