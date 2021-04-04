Воспринимается это как чистая политика. Просто как угроза. Ребята, у вас оказались наши земли. Мы сейчас подумаем, как и почему они у вас оказались. В какой мере правомерно то, что они у вас оказались. Поскольку известна история Крыма, известно, что сейчас происходит в Донбассе. Известен вообще весь этот темперамент нашего государственного руководства. То мало я думаю, никому не покажется в смысле напряженности, которую эти слова могут вызвать. Вызовут.

Все территориальные споры только подпитывают агрессивность тех или иных государств. Это не имеет никакого отношения к истории. Это не имеет никакого отношения к науке, к справедливости. Потому что в истории можно копаться до времен, когда мы слезли с дерева. И исследовать, кому принадлежала тогда-то та или иная территория. Касается любой территории.

Мы увидим, что такие напластования исторические, что вдруг всплывет, не знаю, кто будет претендовать на эти земли. Потому что, строго говоря, на всю нашу территорию тогда может претендовать Монголия. Но вы знаете, вообще тут было бы справедливо, если бы столицей всей этой территории от Калининграда до Пекина был бы Улан-Батор, условно говоря, потому что это была наша территория в свое время очень давно. Столетиями было.

Говорить об исторической справедливости бессмысленно, это всегда подпитка агрессии, я бы сказал, это банальное слово – но это логика фашизма. Агрессивная территориальная логика – логика фашизма. Это наше и все. И не будем никого слушать. Когда это было вашим? А до того было чье? А еще до того чье? Поэтому, конечно, исходить из поисков исторической справедливости, что касается территорий, это самый опасный способ ведения политики и самый тупиковый.

Территориальные споры не решаются. Как сейчас есть, так и есть. Они могут решиться только вне закона военным путем.