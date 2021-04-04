США первыми в мире привили от коронавируса более 100 миллионов человек, сообщает “Эхо Москвы”. Президент Джо Байден, ранее обещавший 100 миллионов доз вакцины в первые сто дней своего президентства, недавно увеличил обещанное число препарата вдвое.

109 прошло дней с тех пор, как в США была введена первая вакцина от коронавируса — это был препарат компании Пфайзер, первым получившим разрешение от американских властей, и на сегодня почти 102 миллиона человек в стране получили по крайней мере одну дозу вакцины, а всего препаратов одобрено три — требующиие две дозы Пфайзер и Модерна, и только один укол Джонсон и Джонсон.

На этой неделе было введено рекордные 20 миллионов доз вакцины. Многие штаты или уже открыли, или открывают в ближайшие дни вакцинацию для всего взрослого населения— включая Флориду, Нью-Йорк, Калифорнию, Мэриленд и другие (изначально получить вакцину могли только люди старше 65 лет, с хроническими заболеваниями, медицинские работники, и другие категории).

К 1 мая открыться на вакцинацию для всех должны 46 штатов. В дополнение к пунктам вакцинации, обеспеченных властями штатов, в США открыты 12 федеральных пунктов вакцинирования. И даже несмотря на то, что из-за человеческой ошибки на этой неделе пришлось уничтожить партию из 15 млн доз вакцины Джонсон и Джонсон на заводе в Балтиморе, компания уверяет, что сможет произвести в апреле заявленные 24 млн доз вакцины.

Таким образом, из 330-ти миллионного населения США, 30% получили по крайней мере одну дозу вакцины, и 16% американцев вакцинированы полностью.

В России число вакцинированных россиян достигло примерно 7 миллионов, что составляет менее 5 процентов населения страны.

Директор Институт экономики здравоохранения НИУ-ВШЭ Лариса Попович считает основной причиной того, что россияне не спешат вакцинироваться – чрезмерную доступность вакцины. Когда люди что-то получают слишком легко, они этого не ценят, сказала Попович. Лариса Попович добавила, что информационная кампания о вакцинации недостаточно фокусная, надо обращаться к разным категориям населения по-разному.