Не успел построить дом в срок? Заплатишь налог в 100 раз больше!

полгода для участков, зарегистрированных за пять и более лет;

год — за четыре и более лет;

два года — за три и более года;

три года — за два и более года;

четыре года — за год и более, до вступления указа в силу. Покупатель объекта незавершенного строительства должен будет закончить его в течение трех лет с момента регистрации права собственности. Для наследников срок завершения строительства установлен в 3 года и 6 месяцев.

Если объект не будет завершен в срок, то ставка земельного налога для владельца участка будет увеличена в 100 раз. Авторы проекта в обосновании приводят пример расчетов повышенных налогов. Так, в Бресте за участок в 10 соток в 2020 году физлицо платило 54 рубля. Если ставку увеличить в 100 раз, то налог вырастет до 5400 рублей в год.

Министерство уверено, что более короткие сроки завершения строительства будут способствовать привлечению средств граждан в строительство.