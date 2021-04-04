Начинается замалчивание важной для белорусов информации? Работникам запретили говорить об аварии на "Гродно Азоте"

Стачком «Гродно Азот» сообщил об аварии на предприятии: «Работникам цеха запретили распространять информацию». Предположительно, инцидент произошел в цехе олеума.
«Во время слива жидкой серы из цистерны произошел пролив агрессивных химикатов. Заметно дымление продуктов серы», — пишет телеграм-канал Стачком Азота.
Сообщается, что на предприятие экстренно прибыли служба МЧС и генеральный директор. Скорая помощь и бригада ВГСО также замечены на территории предприятия.
По данным стачкома, работникам цеха запретили распространять информацию.
Стачком обращает внимание на то, что сведения по атмосферному воздуху в санитарно-защитной зоне на сайте предприятия не обновляются.
Более того, данные по вредным выбросам не обновляются уже четыре дня.
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