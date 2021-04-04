Стачком «Гродно Азот» сообщил об аварии на предприятии: «Работникам цеха запретили распространять информацию». Предположительно, инцидент произошел в цехе олеума.

«Во время слива жидкой серы из цистерны произошел пролив агрессивных химикатов. Заметно дымление продуктов серы», — пишет телеграм-канал Стачком Азота.

Сообщается, что на предприятие экстренно прибыли служба МЧС и генеральный директор. Скорая помощь и бригада ВГСО также замечены на территории предприятия.

По данным стачкома, работникам цеха запретили распространять информацию.

Стачком обращает внимание на то, что сведения по атмосферному воздуху в санитарно-защитной зоне на сайте предприятия не обновляются.

Начинается замалчивание важной для белорусов информации? Работникам запретили говорить об аварии на "Гродно Азоте"

Более того, данные по вредным выбросам не обновляются уже четыре дня.

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