Начинается замалчивание важной для белорусов информации? Работникам запретили говорить об аварии на "Гродно Азоте"

Сообщается, что на предприятие экстренно прибыли служба МЧС и генеральный директор. Скорая помощь и бригада ВГСО также замечены на территории предприятия.

По данным стачкома, работникам цеха запретили распространять информацию.

Стачком обращает внимание на то, что сведения по атмосферному воздуху в санитарно-защитной зоне на сайте предприятия не обновляются.

Более того, данные по вредным выбросам не обновляются уже четыре дня.