Художник Владимир Цеслер: Молодежь в Беларуси не запугаешь тюрьмой

В конце августа вынужден он был уехать из страны и сейчас живет на Кипре. 1 апреля в Москве в Центре цифрового искусства Artplay Media открылась его выставка, название проекта «Оптика Цеслера».

– Владимир, вы не любите переезды. Как привыкали к новому месту?

– Никак не привыкаешь, просто оказываешься в другой реальности и начинаешь воспринимать это как данное.

– А почему Кипр?

– Это дело случая. Друзья там оказались.

– Никакого знака от властей не поступало, что нужно уехать?

– Знакомые, которые посоветовали уехать, тоже находятся около власти. Вы думаете, провластные структуры его обожают? Просто боятся. Все же держится на страхе, это понятно.

– Есть надежда, что этот страх уйдет?

– Кончатся деньги, и люди перестанут молчать.

– Вы не в Беларуси уже больше полугода. Когда уезжали, предполагали, что это может так надолго затянуться?

– Нет, не думал. Так что зимнюю одежду пришлось покупать уже здесь. Ну зима тут такая – апельсины на деревьях висят, вот и зима. Мы даже ездили на гору Олимпос посмотреть на снег.

– Есть в этой вынужденной эмиграции какие-нибудь позитивные моменты?

– Тут климат хороший. С возрастом накапливаются разные болячки. Я помню дома осенью это все отзывалось, а здесь у меня ни разу не было какого–то физического недомогания. Видимо, это все здешний климат.

– Чем теперь ваш день отличается от обычного дня в Минске?

– Ничем. Встал, подошел к компьютеру и работаешь. Только скучаю сильно по всему. Но я понимаю, что изменений, видимо, не будет. Я уже в них не верю. Придется, наверное, подстраиваться под другую жизнь. Это раньше я думал, что через две недели все закончится. Сейчас я понял, что он (Александр Лукашенко. – Ред.) никогда не уйдет. «Делайте что хотите, только дайте порулить». А многие думают: «Может, так и надо?»

– Что произошло с белорусами в последние месяцы? Что репрессии сделали с белорусами?

– Был посеян страх, чтобы этим страхом удержать власть. Это абсолютно сталинская позиция. Но это уже не проходит, растет новое поколение, они не жили при этом, они не знают, что это, и они никогда не будут бояться. Надо, чтобы все поняли, что эта молодежь бояться не будет. Их не запугаешь тюрьмой.

Из инстаграма Цеслера. Ст. 23.34. КоАП Беларуси – «нарушение порядка проведения массовых акций»

– Белорусы проснулись как нация?

– Да, конечно. Сначала вышла молодежь. Начали бить молодежь – вышли их родители. Начали бить родителей – вышли бабушки и дедушки, потом люди с инвалидностью. Я медаль Лукашенко сделал как раз об этом – награждается за содействие в объединении нации.

– Сейчас у тех, кто уехал, присутствует чувство вины. У вас тоже?

– Есть такое чувство. Но я подумал, что здесь больше пригожусь, чем там.

– Как получается заряжать свои работы таким оптимизмом?

– Я получал по поводу этого очень много писем. Трогает, когда моих работ ждут и живут ими. И я не должен останавливаться. Это какая–то святая обязанность, хоть это и громко сказано.

– Как вам вообще работается в такие времена?

– Когда существует какой-то такой душевный надлом, когда человек находится в переживаниях, это всегда на творческого человека, как мне кажется, действует очень положительно. Даже те, кто никогда не творил, начинают писать музыку, стихи, всех пробивает на творчество. Просто людей распирает, и они начинают творить. Это, наверное, важный момент. Мне кажется, у нас очень много креативных, интересных людей.

– Кто вам импонирует из лидеров оппозиции?

– Я знаком с Павлом Латушко. Я считаю, он совершил довольно мужественный поступок, что перешел из аппарата на другую сторону. Вообще, мне грустно от того, что у нас слабая оппозиция. Почему-то мне так кажется.

– А что думаете о Марии Колесниковой?

– С Колесниковой мы были знакомы, еще когда она в Штутгарте училась. Мы даже думали какую–то выставку делать в ОК16. Она очень креативный человек. То, что она устроила, войдет в историю. Она молодец, ее никто не сломает. Я знаю, что она на своем месте.

– Выбрали бы ее президентом?

– Да, почему нет.