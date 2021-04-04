Предприятие хочет найти поставщиков услуг по организации международных перевозок морским, автомобильным и железнодорожным транспортом, а также в смешанном сообщении. Перевозки будут идти как в экспортном, так и в импортном направлении.

Подобные закупки компания проводит регулярно. Однако в этот раз на фоне заявления Госдепартамента США о возможном возобновлении санкций в отношении белорусских предприятий внимание публики привлекло одно из требований к потенциальным поставщикам услуг. В конкурсных документах прописана «возможность не указывать ОАО «Гродно Азот» в качестве стороны коносамента».

Коносамент — это один из документов, которым оформляются грузоперевозки. В нем указываются характеристики груза, грузоотправитель, пункты погрузки и разгрузки. «Гродно Азот» входит в число предприятий, в отношении которых США может возобновить санкции. В телеграм-каналах даже поспешили связать с данным конкурсным требованием и ориентировочную стоимость транспортно-экспедиционных услуг, указанных в документах о закупке: почти 5 млн долларов за услуги в период с 1 по 31 мая.

Однако изучение архива закупок на сайте Национального центра маркетинга и конъюнктуры цен показывает, что требование о возможности не указывать ОАО «Гродно Азот» в коносаменте присутствует в конкурсных документах предприятия не только за 2013-15 годы, когда в отношении него действовали санкции, но и за периоды, когда санкции были приостановлены.

Оно присутствует в объявлениях о закупках на апрель 2020 года, июль-сентябрь 2019 года, май-июнь 2018 года. Если требование о возможности не указывать ОАО «Гродно Азот» в коносаменте и обусловлено санкциями, то уж точно не является новым, а давно стало для предприятия стандартным. Но, например, «Лакокраска», также находящаяся в санкционном списке США, аналогичных требований к поставщикам транспортно-экспедиционных услуг не выставляет.

Что касается ориентировочной стоимости закупаемых услуг, то конкурс проводится почти по 90 лотам.