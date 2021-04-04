Первый секретарь Центрального комитета БРСМ и член Совета Республики Дмитрий Воронюк выступил с небанальной и смелой идеей создания собственной социальной сети. Об этом он заявил в комментарии БелТА по итогам «открытого диалога» с участием представителей БИСИ, Минобороны и «Белтелекома».
По словам главы молодежного GONGO, «было бы неплохо» привлечь беларусских айтишников для разработки беларусского аналога социальной сети.
«Сегодня мировое сообщество отмечает Международный день интернета. Нет сомнения в том, что белорусскому интернету быть. Было бы неплохо привлечь IT-специалистов, а они у нас самые продвинутые в мире, чтобы, возможно, в будущем выйти на собственную социальную сеть», — заявил функционер.
Кто именно должен создать конкурента Facebook и за чей счет это должно быть сделано, Воронюк не уточнил, видимо, идея должна еще прорасти. А вот намек на идеологический компонент будущей гипотетической «всемирной белорусской паутины» сделал. «Один из экспертов нашей дискуссионной площадки провел аналогию инета с транспортной магистралью: когда родители выпускают детей погулять на улицу, дети должны понимать с какой опасностью они могут столкнуться, переходя дорогу. Так и с интернетом. Как только человек к нему подключился, он должен понимать, что любая информация, которую он разместил в сетях, особенно персональные данные, может быть использована против него. То есть в одно мгновение он может стать заложником недобросовестных людей, имеющих навыки социальной инженерии», – подчеркнул первый секретарь ЦК БРСМ.
Международный день Интернета празднуется 4 апреля — в день смерти святого Исидора Севильского, покровителя учеников и студентов, создавшего первую в истории энциклопедию «Etymologiae» в 20 томах. Также дата 4.04 очень похожа на ошибку HTTP 404. В 1998 году католическая церковь признала всемирную сеть сокровищницей человеческого знания.