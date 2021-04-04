Их удалось заделать герметиком по рекомендации наземных специалистов, сообщил РИА Новости источник в ракетно-космической отрасли. По его словам, в ближайшее время планируется проверка герметичности промежуточной камеры «Звезды», чтобы понять, помогла ли проделанная работа устранить утечку воздуха.

Напомним, что еще в январе 2021 года руководитель полета российского сегмента МКС Владимир Соловьев сообщал, что из-за негерметичности, которая эквивалентна отверстию диаметром 0,2 миллиметра, давление воздуха на станции падает за сутки на 0,4 миллиметра ртутного столба. Однако это далеко до аварийных значений – от 0,5 миллиметра в минуту. Для компенсации утечки МКС регулярно требуется наддувать воздухом, азотом и кислородом. Их запасы имеются как на станции, так и подвозятся с Земли на грузовых кораблях.