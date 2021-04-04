Данные 533 млн пользователей Facebook выложены в открытый доступ. Они появились на хакерском форуме. Как сообщает Business Insider, речь идет о телефонных номерах, именах, датах рождения, биографических сведениях и других данных.

Всего в пакете представлены пользователи из 106 стран. Изданию удалось подтвердить подлинность утечки. В Facebook прокомментировали, что данные были похищены из-за уязвимости, которая была устранена в 2019 году. Несмотря на то, что утечка достаточно старая, данные из нее могут быть актуальными и использоваться злоумышленниками.

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