В Иордании арестовали около 20 человек из-за заговора с целью свержения короля, сообщила WP. Бывший наследный принц Хамза бен Хусейн заявил, что оказался под домашним арестом. Военные эту информацию опровергали.

Хамза бен Хусейн через своего адвоката передал ВВС видеообращение, в котором подтверждает, что подвергнут ограничению свободы.

«Меня посетил начальник генерального штаба Вооруженных сил Иордании, который сообщил, что мне не разрешается выходить на улицу, общаться или встречаться с людьми, поскольку на тех встречах, на которых я присутствовал, или в социальных сетях по итогам мероприятий с моим участием была замечена критика правительства или короля», — сказал Хамза бен Хусейн.

По словам экс-наследника престола, он находится под домашним арестом, ему отключили интернет и телефон. В то же время Хамза бен Хусейн добавил, что его лично не обвиняли в замечаниях в адрес представителей власти.

Он также заявил, что не участвовал ни в каком «иностранном заговоре» и раскритиковал работу властей. «Я не несу ответственность за провал в управлении, коррупцию и некомпетентность, которые преобладали в нашей правительственной структуре последние 15–20 лет и с каждым годом становились все хуже», — заявил Хамза бен Хусейн.

Ранее агентство Petra сообщило, что в Иордании арестовали члена королевской семьи Шерифа Хасан бен Заида, бывшего советника короля Абдаллы II, экс-министра финансов Басема Авадаллу и еще нескольких человек. Как выяснила The Washington Post, всего власти арестовали около 20 человек. По информации издания, их заподозрили в заговоре с целью свержения короля.

В то же время информацию о домашнем аресте Хамзы бен Хусейна власти опровергли. По словам главы Объединенного комитета начальников штабов Иордании генерал-майора Юсефа аль-Хунейти, бывшего наследного принца лишь попросили прекратить «действия, направленные против безопасности и стабильности Иордании».